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16:28, 1 августа 2024Путешествия

Раскрыто отношение к российским туристам в Европе

Эксперт по туризму Котляр: российским туристам рады в Греции и Италии

Фото: Martijn Vonk / Unsplash

В Греции и Италии рады видеть российских туристов. Отношение к соотечественникам в странах ЕС раскрыла в своем Telegram-канале эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

Автор канала подчеркнула, что ни один из многочисленных туристов, для которых ее компания организовывала поездки в Европу, не жаловался на «косые взгляды». При пересечении границы им задают стандартные вопросы про цель поездки.

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«Разве что европейцы, услышав русскую речь, могут спрашивать: "Как же вы сюда добрались?", приходится объяснять, что это не так уж и проблематично с множеством удобных стыковочных рейсов», — пояснила Котляр.

Эксперт добавила, что тему политики жители Европы стараются обходить, если сами россияне ее не поднимают. По ее словам, ситуация с 2022 года резко изменилась, и сейчас турпоток в страны ЕС из России растет на 30 процентов.

Ранее руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов дал соотечественникам советы, которые могут помочь при планировании путешествия в Европу. Он порекомендовал записываться на оформление визы заранее.

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      Алина Черненко
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