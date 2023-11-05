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14:03, 5 ноября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Египте и раскрыла истинное отношение местных к русским

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте, пообщалась с местным сотрудником отеля и узнала его мнение о туристах разных национальностей. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Египтянин раскрыл путешественнице истинное отношение жителей страны к русским туристам. По его словам, их любят, потому что они добрые, с ними всегда можно поговорить и они умеют отдыхать.

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«Русские люди пьют и становятся добрее. А англичане и поляки часто кричат, хамят, ругаются матом и устраивают драки», — цитирует автор публикации сотрудника отеля.

Иностранец пояснил, что не все люди одинаковые и ему приходилось встречать буйных россиян. Однако, с его точки зрения, чаще портят отдых другим туристам именно гости из Великобритании и Польши. Более того, он отметил, что представители этих национальностей плохо относятся к персоналу.

Коновалова добавила, что и сама замечала доброжелательное отношение египтян к россиянам. «Знаете, как местные реагируют, когда узнают, что я (или любой другой турист) из России? Они расплываются в улыбке и обязательно говорят: "О, земляки! Братья! Я так люблю русских! Россия — лучшая страна"», — пояснила туристка.

Ранее другая российская тревел-блогерша отдохнула в Турции и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Она призналась, что столкнулась с трудностями при попытке купить лиры за рубли в Бодруме и над ней посмеялись во всех центрах обмена валюты.

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      Алина Черненко
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