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06:04, 17 октября 2023Путешествия

Тревел-блогерша побывала в Турции и раскрыла истинное отношение к русским

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская тревел-блогерша отдохнула в Турции и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что побывала в городах Каш, Бодрум, Калкан и Фетхие, которые не так популярны у россиян, как Анталья. Там она заметила большое количество европейских туристов, а также ценники в евро и долларах.

Владелец отеля в Каше рассказал блогерше, что с прошлого года в Турцию приезжает много жителей Европы, особенно Германии и Великобритании. «Нам выгодно сдавать им жилье, для них наши цены низкие, а для многих русских из-за падения рубля все стало дорого, — пояснил отельер. — Они ищут подешевле и ругаются, если мы повышаем тариф».

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Россиянка добавила, что она столкнулась с трудностями при попытке купить лиры за рубли в Бодруме, над ней посмеялись во всех центрах обмена валюты. «Мы все равно смогли обменять деньги, правда, по курсу в два раза выше и лишь в одном месте», — написала блогерша.

У нее также не получилось забронировать и оплатить отель через популярный российский сервис. «В целом турки все так же гостеприимно относятся к нам, туристам из России, хотя некоторые города прям заточены под европейцев», — заключила путешественница.

Ранее другая российская туристка побывала в пятизвездочном отеле Турции и пожаловалась на сырость и плесень в ванной. Она рассказала, что ее разместили в номере с видом на дорогу и мусорные баки, лежаков и столов в ресторане не хватало всем отдыхающим, а у самой гостиницы был «уставший вид».

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    Мария Борисова
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