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18:05, 15 октября 2023Путешествия

Россиянка побывала в пятизвездочном отеле в Турции и назвала его уставшим

Фото: Oswald Elsaboath / Unsplash

Российская туристка побывала в пятизвездочном отеле Турции и пожаловалась на сырость и плесень в ванной. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Автор отзыва Мария рассказала, что отдыхала в гостинице My Home Resort в Аланье. «В целом я бы поставила данному отелю 3,5 из 5 за уставший вид», — описала она свои впечатления.

Мария также отметила, что ее разместили в номере с видом на дорогу и мусорные баки. По словам путешественницы, комната и мебель в ней были обшарпанными, в ванной чувствовался запах сырости, а на потолке душевой кабины была плесень.

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«Еды было много, но ресторан не справлялся с количеством туристов, — добавила она. — Каждый день возникали очереди за едой, иногда приходилось стоять по 30 минут за тем или иным блюдом».

Россиянка также обратила внимание на нехватку столов и лежаков на пляже и у бассейна. При этом туристка отметила, что претензий к качеству уборки у нее не возникло, а территория была большой и красивой. В отеле были развлечения: занятия йогой и аэробикой, вечерние шоу, хотя, по словам Марии, анимация была направлена на англоговорящих гостей.

Ранее другая российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. Кроме того, подруга путешественницы заразилась половой инфекцией в бассейне.

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    Мария Борисова
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