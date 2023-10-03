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07:30, 3 октября 2023Путешествия

Россиянка побывала в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов

Российская туристка побывала в Турции и пожаловалась на толпы людей

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, пятизвездочная гостиница Loxia Comfort Beach обошлась в 70 тысяч рублей на двоих за неделю. Хотя сам отель показался автору публикации хорошим, она пожаловалась на толпы людей вокруг него.

«Начнем с контингента: турки, съедающие глазами нас с подругой, русские туристы, позорящие страну (пьяные, орущие матом, вульгарные женщины), дешевая музыка — частично русские, частично турецкие несуразные песни», — объяснила россиянка.

Кроме того, за четыре дня до завершения отпуска подруга туристки заразилась половой инфекцией в бассейне и провела оставшуюся часть отдыха в номере. «А мы с мужем, естественно, после этого в бассейн ни ногой, сходили пару раз на море», — заключила путешественница.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Италии и рассказала, что местные девушки по сравнению с россиянками слишком самоуверенные и закрытые. Итальянские друзья поведали ей, что с местными жительницами на улице просто так не познакомишься.

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    Зарина Дзагоева
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