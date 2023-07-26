Тревел-блогерша побывала в Италии и сравнила местных жительниц с россиянками

Тревел-блогерша побывала в Италии и рассказала, что местные девушки слишком самоуверенные

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и рассказала, что местные девушки по сравнению с россиянками слишком самоуверенные и закрытые. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Итальянские друзья поведали ей, что с местными жительницами на улице просто так не познакомишься. «"Вот я в России когда был, другое дело! Девушки улыбаются, приветливые, общительные, милые!" — рассказал друг мужа о своих впечатлениях от поездки в Россию», — написала блогерша.

Она добавила, что в целом женщины в Италии примерно одинаково с мужчинами вкладываются в отношения. Даже какие-то мелочи, вроде платы за кофе, они иногда делят пополам.

Кроме того, россиянка отметила, что итальянцы довольно инфантильные. «Завести детей, а потом пожениться, или вообще не пожениться — тоже можно. Встречаться годами с девушкой, как школьники, видясь только по выходным, — тоже есть такое», — удивилась она, добавив, что россиянки более требовательные. Годами жить без брака или видеться только по выходным, не съезжаясь, по ее мнению, мало кого устроит.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала отличия итальянцев от русских, которым удивилась больше всего. В первую очередь, туристка заметила, что в Италии не ценится пунктуальность.