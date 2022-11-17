Путешествующая по Италии россиянка назвала отличия итальянцев от русских

Автор блога «Тут вам не там» удивилась, что у итальянцев не ценится пунктуальность

Путешествующая по Италии российская тревел-блогерша назвала отличия итальянцев от русских, которым удивилась больше всего. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, туристка заметила, что в Италии не ценится пунктуальность. «Уважением будет скорее немного опоздать, чем прийти вовремя. На севере итальянцы более пунктуальные, в Риме опаздывают даже на работу, медленно завтракая на улице, — высказалась автора блога. — А на юге Италии вообще никуда не торопятся, потому что огромное количество людей не хочет работать и живет на пособия».

Девушка поразилась, что, несмотря на то, что итальянцы любят пить вино, ликеры и апероль в качестве аперитива, употребляют они алкоголь в небольших количествах. «По моим наблюдениям, во время совместной трапезы за столом, итальянцы сперва начинают есть, а потом прикасаются к напиткам. Никакие тосты здесь тоже не популярны, сказали "чинь-чинь", чокнулись и выпили, — рассказала она. — Алкоголь стоит дешево, за два евро уже можно купить бутылку неплохого вина. Согласитесь, в России такие цены на качественное вино грозили бы еще большим количеством употребляемого спиртного».

Кроме того, местные жители любят общаться с продавцами или официантами в общественных заведениях. При этом, по словам россиянки, улыбается обслуживающий персонал не ради чаевых, а просто потому, что привыкли. «Кстати, чаевые в ресторанах оставлять не принято, бывает, что какой-то процент уже вписан в счет, но об этом вы будете знать с самого начала, так что это не будет сюрпризом», — добавила блогерша.

Ранее в ноябре эта же россиянка выяснила четыре привычки итальянцев, которые считаются неприличными у русских домохозяек. Девушка отметила, что итальянки не стесняются поливать домашние цветы недопитыми остатками кофе или чая — считается, что таким образом можно сэкономить на воде и удобрениях для растений.