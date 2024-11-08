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09:00, 8 ноября 2024Путешествия

Туристка побывала в Тбилиси и раскрыла неожиданное мнение грузин о русских

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Российская туристка побывала в Тбилиси и раскрыла неожиданное мнение грузин о русских. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Девушка сообщила, что приехала в столицу закавказской страны, чтобы повидаться с друзьями. «Утром я проснулась, выглянула в окно и увидела очень жесткое антироссийское граффити на стене здания, — отметила она. — Меня предупредили, что здесь полно такого добра, поэтому не стоит сильно расстраиваться».

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Однако, по словам путешественницы, она была удивлена, когда узнала, что далеко не все местные жители негативно настроены к россиянам. Во время прогулки по центру города она остановилась возле продавца украшений и разговорилась с ним.

«Он спросил, откуда я, я ответила, что живу в Москве, а родом из Северной Осетии, — продолжила россиянка. — Он очень обрадовался и сказал, что осетины для грузин — братский народ. При этом раньше мне казалось, что между нами довольно натянутые отношения из-за территориальных споров».

Мужчина опроверг страхи туристки и заявил, что в Грузии очень любят россиян. «Он пояснил, что это все информационная война, — добавила туристка. — И несмотря на нее, местные с радушием встречают жителей России».

Ранее другая российская путешественница отправилась в Грузию и получила отказ во въезде в страну из-за внутреннего паспорта. Во время паспортного контроля у туристки попросили не только заграничный, но и внутренний документ, в котором указано, что она родилась в Крыму.

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