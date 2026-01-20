Реклама

10:13, 20 января 2026Экономика

Стоимость золота достигла исторического максимума

Биржевая цена золота превысила 4720 долларов за тройскую унцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов во вторник, 20 января, стоимость фьючерса на поставку золота в феврале 2026 года достигла исторического максимума, превысив отметку в 4720 долларов за тройскую унцию. Об очередном ценовом рекорде свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

На пике котировки драгметалла достигли почти 4723 долларов. К 10:05 по московскому времени биржевая стоимость золота опустилась примерно до 4720 долларов. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 2,71 процента.

Мировые цены на золото продолжают бить один рекорд за другим. Накануне, 19 января, котировки драгметалла вплотную подобрались к психологической отметке в 4700 долларов. Таким образом, рост цены золота за сутки составил свыше 20 долларов.

Эксперты связывают продолжающееся удорожание ключевого драгметалла с напряженной геополитической ситуацией в мире. На фоне задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы вторжения США в Гренландию и Иран, а также отсутствия прогресса в урегулирования конфликта на Украине участники фондового рынка рассматривают золото в качестве основного «актива-убежища». Стабильно высокий спрос на драгметалл на фоне ограниченного предложения в итоге подталкивает биржевые котировки вверх.

