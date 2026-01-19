Рынки отреагировали на конфронтацию Трампа и ЕС из-за Гренландии

Стоимость золота взлетела почти до $4700 за унцию

Котировки азиатских торговых площадок упали в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении восьми европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. О реакции рынков на конфронтацию американских и европейских властей пишет Reuters, в материале которого отмечается, что цены на драгметаллы, напротив, подскочили до исторических максимумов.

Серебро впервые стало стоить более 94 долларов за унцию, показатель золота вплотную приблизился к 4,7 тысячи долларов, что также стало рекордом.

Трамп ранее анонсировал введение с 1 февраля новых пошлин в 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании, которые с 1 июня вырастут до 25 процентов, если соглашение по поводу покупки Гренландии не будет достигнуто. В ЕС не согласны с такой постановкой вопроса, а в Париже даже зашла речь об ответном применении против Вашингтона «торговой базуки», позволяющей ограничивать импорт товаров и услуг.

По словам аналитиков Deutsche Bank, европейские страны, которые владеют американскими облигациями и акциями на восемь триллионов долларов, что почти вдвое больше, чем весь остальной мир вместе взятый, могут рассмотреть возможность возвращения части этих средств на родину.

«Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была такой высокой», — подчеркнул глава глобального отдела валютных исследований кредитной организации Джордж Саравелос, указавший, что «наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия».