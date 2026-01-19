Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 19 января 2026Экономика

Мировые цены на серебро обновили исторический рекорд

Стоимость серебра впервые поднялась выше $94 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Gennadii Khameliyanin / Russian Look / Global Look Press

Мировые цены на серебро обновили исторический максимум, превысив в понедельник 94 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме стоимость драгметалла доходила до 94,35 доллара за унцию. К моменту написания материала показатель рос на 5,06 процента, до 93,02 доллара.

Перед выходными серебро снижалось в цене в рамках фиксации прибыли после рекордного роста. При этом более глубокое падение цен, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, продолжают сдерживать геополитическая неопределенность и высокий уровень инфляционных рисков. «Серебро может торговаться в диапазоне 85–100 долларов за унцию при поддержке промышленного спроса и инвестиционных потоков», — дал он прогноз на год.

Как отметил ранее другой эксперт, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, «рынок серебра остается в устойчивом растущем тренде» на фоне ситуации в мире, и обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться. Ситуация способна будет поменяться когда отношение цен золота и серебра, составляющее сейчас около 50, приблизится к отметке в 40, считает специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Евросоюзу отказали в праве указывать России

    Мировые цены на серебро обновили исторический рекорд

    Появились подробности об устраивавшей секс-вечеринки для малолетнего сына женщине

    В России предложили изменить график работы детсадов

    Землетрясение произошло в российском регионе

    В Минобороны России сообщили о подготовке резервистов к защите инфраструктуры

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok