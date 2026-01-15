Реклама

Экономика
15:31, 15 января 2026Экономика

Рекордное подорожание серебра объяснили

Аналитик Соболев: Рекордное подорожание серебра связано с геополитикой
Дмитрий Воронин

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Геополитическая обстановка в мире провоцирует повышенный интерес к покупке серебра, считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Его комментарий в связи с рекордным подорожанием драгметалла приводит RT.

По словам специалиста, «рынок серебра остается в устойчивом растущем тренде», и обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться.

Ситуация способна поменяться когда отношение цен золота и серебра, которое составляет сейчас около 50 долларов, приблизится к отметке в 40, поделился Соболев.

На момент написания материала стоимость золота составляла 4.618,8 доллара за тройскую унцию, а серебра — 90,79.

Драгоценные металлы, резко подорожали в 2025 году. В начале 2026-го серебро продолжило обновлять исторические рекорды. В то же время эксперты отмечали, что волатильность этого актива в текущих условиях зачастую носит спекулятивный характер.

