Экономика
15:09, 29 декабря 2025Экономика

Обвал мировых цен на серебро объяснили

Эксперт Евангелиста: Серебро резко подешевело из-за фиксации прибыли трейдерами
Дмитрий Воронин

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

Резкое снижение мировых цен на серебро, которые взлетели выше 82 долларов за унцию, а потом обрушились, снижаясь к моменту написания материала на 3,74 процента, до 74,31 доллара, связано с тем, что участники рынка фиксируют прибыль по итогам года. Такое мнение высказал представитель брокера ActivTrades Рикардо Евангелиста, которого цитирует Reuters.

Также, по словам специалиста, на обвал котировок мог повлиять осторожный оптимизм Белого дома по поводу ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта.

Ранее эксперты отмечали, что волатильность серебра, сопровождающая резкий рост его стоимости в 2025 году, зачастую имеет спекулятивный характер.

Также 29 декабря стало известно, что фондовый рынок РФ отреагировал ростом более чем на два процента на переговоры президента США Дональда Трампа с его российским и украинским коллегами.

