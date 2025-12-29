Реклама

Экономика
11:39, 29 декабря 2025

Стоимость серебра обрушилась после рекордного взлета

Стоимость серебра упала 29 декабря до $75,6 за унцию после роста до $82,6
Дмитрий Воронин

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Мировые цены на серебро, которые в понедельник, 29 декабря, впервые в истории взлетели выше 80 долларов за унцию, достигая 82,62 доллара, резко упали, обрушившись за полчаса более чем на пять долларов, свидетельствуют данные Investing. К моменту написания материала показатель ускорил снижение, опускаясь в рамках торгового дня на 2,34 процента, до 75,39 доллара за унцию.

Серебро в 2025 году подорожало столь же резко как и золото, стоимость которого совершила самый значительный за более чем 45 лет скачок. Эксперты связывают такую динамику популярного драгметалла с перетоком физического серебра на американские торговые площадки (в том числе на биржу Comex) и сокращением запасов в других глобальных хабах, а также с опасениями дефицита.

В первой половине декабря на рынках уже фиксировалась похожая на сегодняшнюю ситуация, когда серебро впервые поднявшись выше 65 долларов за унцию, затем резко подешевело более чем на 5 процентов.

Такие ценовые колебания, скорее, подтверждают точку зрения некоторых специалистов, которые указывают на во многом спекулятивный характер волатильности.

    Обсудить
