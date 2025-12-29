Один драгоценный металл рекордно подорожал

Мартовские фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до 80 долларов

Стоимость серебра впервые в истории превысила 80 долларов за тройскую унцию. О рекордном подорожании драгоценного металла свидетельствуют итоги торгов на бирже Comex (подразделение нью-йоркской товарной биржи).

В понедельник, 29 декабря, мартовские фьючерсы на поставку серебра дорожали на 7,09 процента. Их стоимость в моменте доходила до 82,67 доллара за тройскую унцию. Позднее цены скорректировались до 81,73 доллара, прибавив с момента открытия площадок 5,87 процента.

В пятницу, 26 числа, цены на серебро впервые в истории превысили 75 долларов за тройскую унцию. Контракты на поставку драгоценного металла в марте подорожали на 4,25 процента, до 74,73 доллара за унцию. На максимуме контракты дорожали до 75,22. В агентстве Reuters отметили, что с начала 2025 года цены на драгметалл выросли на 142 процента на фоне дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций.

В комментарии для «Ленты.ру» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснил, что рекордное подорожание серебра связано, в частности, с перетоком физического драгметалла на американские торговые площадки и сокращением запасов в других глобальных хабах. Также причиной стало смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки.

Драгметаллы устанавливают ценовые рекорды на бирже последнюю неделю. Так, 23 декабря стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше 4500 долларов за тройскую унцию. 26 декабря стоимость платины превысила уровень в 2500 долларов за тот же объем.