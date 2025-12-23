Реклама

Экономика
08:32, 23 декабря 2025Экономика

Цены на золото и серебро достигли максимума за всю историю

Цены на золото впервые в истории превысили $4500 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Биржевая стоимость золота впервые за всю историю поднялась выше 4500 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Investing.

На максимуме драгметалл дорожал до 4530,3 доллара, а к моменту написания материала за унцию давали 4514,25 доллара, что ровно на один процент больше, чем накануне.

Мировые цены на серебро растут почти на два процента, поднявшись в первый раз за историю наблюдений выше 70 долларов за унцию. Резко дорожает также платина.

С начала года золото и серебро подорожали более чем на 70 процентов. Золото продолжает обновлять максимумы, делая это, как пишет Bloomberg, 50-й день в году на фоне ожиданий рынка по поводу дальнейшего снижения ставки ФРС США, которое станет благоприятным фактором для драгметаллов, которые не приносят процентного дохода.

