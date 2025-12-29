Российский фондовый рынок отреагировал на переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Индекс Мосбиржи вырос на 2,29 % на фоне ситуации вокруг украинского конфликта

Российский фондовый рынок отреагировал на ситуацию вокруг урегулирования украинского конфликта, сложившуюся после вчерашней встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и телефонных разговоров американского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным. К 12:00 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 2,29 процента, поднимаясь до 2818,05 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Как отмечают Т-Инвестиции, показатель растет на фоне обсуждений итогов переговоров. В то же время эксперт «БКС Экспресс» Анна Кокорева указывает, что «участники рынка по-прежнему с осторожностью оценивают заявления в отсутствие конкретики».

«Есть ощущение наметившегося движения вперед. Но окончательные оценки давать рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно — ключи к урегулированию у России и США», — прокомментировал внешнеполитические события заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Индекс Мосбиржи в 2025 году чутко реагирует на новости, связанные с переговорами. В пятницу, 26 декабря, сообщения о предстоящей встрече Трампа и Зеленского стали поводом для оптимизма на российском рынке, выросшем примерно на 1,6 процента.