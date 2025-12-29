Реклама

Россия
10:04, 29 декабря 2025Россия

В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

Косачев: Ключи к урегулированию украинского конфликта находятся у России и США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ключи к урегулированию украинского конфликта находятся у России и США. Итоги встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оценил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По мнению парламентария, на прошедшей встрече был дан старт реальному переговорному процессу. В частности, ключевой договоренностью стало создание двух переговорных треков — по безопасности и экономике.

«Есть ощущение наметившегося движения вперед. Но окончательные оценки давать рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно — ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке. Что и требовалось доказать», — заключил Косачев.

Ранее по итогам встречи Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина.

