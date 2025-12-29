Реклама

Мир
02:51, 29 декабря 2025Мир

«Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

Трамп заявил, что Россия готова помочь в восстановлении Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде украинского коллегу Владимира Зеленского. Посвященная урегулированию украинского конфликта встреча продлилась около двух часов. Перед этим Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По окончании встречи лидеры вышли к журналистам. Трамп заявил, что Путин хочет видеть Украину благополучной страной. «Россия хочет видеть Украину успешной. Это может показаться странным, но Путин был очень искренним в этом», — сообщил он. По его словам, РФ также готова оказать помощь в восстановлении Украины и поставлять энергию республике по низким ценам. Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость», подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп отметил, что понимает позицию Москвы в вопросе перемирия. Он объяснил, что режим прекращения огня легко нарушить, тогда придется начать бои снова, а Вооруженные силы РФ окажутся в невыгодном положении.

Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде, заявил Трамп.

Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения с обеими сторонами

Дональд Трамппрезидент США

Он также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина. Трамп уточнил, что саммит может состояться в «подходящее время». При этом он оговорился, что не планирует посещать Украину, но готов это сделать в случае необходимости. В частности, глава Белого дома выразил готовность выступить в парламенте Украины, если это поможет заключить соглашение.

Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

По словам Зеленского, предложенный американской стороной мирный план из 20 пунктов согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. Однако Трамп оговорился, что неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом.

Он отметил, что согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении. Остальные вопросы урегулирования на Украине могут быть решены в ближайшие недели.

Также Трамп предупредил, что в ближайшие месяцы Украина может лишиться новых территорий. Поэтому Киеву лучше заключить сделку сейчас, чтобы сохранить жизни людей, резюмировал он.

