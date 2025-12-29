Реклама

Трамп заявил об отсутствии планов посещать Украину

Трамп заявил, что не видит необходимости в своем визите на Украину
Марина Совина
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Украину. Трансляцию пресс-конференции ведет Белый дом.

При этом он подчеркнул, что был бы готов это сделать в случае необходимости. В частности, глава Белого дома выразил готовность выступить в парламенте Украины, если это поможет заключить соглашение.

Ранее Трамп заявил, что считает урегулирование конфликта на Украине основным приоритетом. При этом он отметил, что переговоры по Украине «сложные, но не настолько». Глава Белого дома также сообщил, что мирный процесс находится уже на заключительной стадии.

