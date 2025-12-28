Реклама

Мир
22:08, 28 декабря 2025Мир

Трамп сделал заявление о переговорах по Украине

Трамп заявил, что переговоры по Украине «не настолько сложные»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры по Украине не настолько сложными. Об этом он заявил перед началом переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN.

«Они сложные, но не настолько», — сказал он.

Ранее в частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде началась встреча Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. «Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее», — отмечал глава Белого дома.

