22:38, 28 декабря 2025Мир

Трамп высказался о важности урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что нет ничего важнее урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что считает урегулирование конфликта на Украине основным приоритетом. Он заявил об этом представителям СМИ перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что у нас есть основы для сделки. (...) Это очень важно. Нет ничего более важного», — высказался американский лидер.

Ранее Трамп выразил мнение, что процесс урегулирования украинского конфликта находится на заключительной стадии. Он также отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине.

