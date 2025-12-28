Трамп высказался о важности урегулирования конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что считает урегулирование конфликта на Украине основным приоритетом. Он заявил об этом представителям СМИ перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.
«Я считаю, что у нас есть основы для сделки. (...) Это очень важно. Нет ничего более важного», — высказался американский лидер.
Ранее Трамп выразил мнение, что процесс урегулирования украинского конфликта находится на заключительной стадии. Он также отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине.