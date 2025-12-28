Трамп высказался о важности урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил, что нет ничего важнее урегулирования конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что считает урегулирование конфликта на Украине основным приоритетом. Он заявил об этом представителям СМИ перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что у нас есть основы для сделки. (...) Это очень важно. Нет ничего более важного», — высказался американский лидер.

Ранее Трамп выразил мнение, что процесс урегулирования украинского конфликта находится на заключительной стадии. Он также отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине.