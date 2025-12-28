Реклама

Трамп высказался о дедлайнах по урегулированию на Украине

Трамп сообщил, что не ставит дедлайнов по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, трансляцию встречи ведет Белый дом на YouTube.

«У меня нет дедлайнов», — ответил Трамп на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Ранее о дедлайнах по урегулированию на Украине высказывался госсекретарь США Марко Рубио. Он указал, что Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.

