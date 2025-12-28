Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится уже на заключительной стадии. Об этом он заявил перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
«Мне кажется, мы находимся на финальных этапах переговоров. Посмотрим. Это или закончится, или продлится долгое время. Никто этого не хочет», — сказал он.
Ранее Трамп отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине. До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.