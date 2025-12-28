Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Урегулирование конфликта на Украине находится на финальных этапах

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится уже на заключительной стадии. Об этом он заявил перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мне кажется, мы находимся на финальных этапах переговоров. Посмотрим. Это или закончится, или продлится долгое время. Никто этого не хочет», — сказал он.

Ранее Трамп отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования на Украине. До этого госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.