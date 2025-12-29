Реклама

Трамп рассказал о желании Путина «видеть Украину успешной»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент России Владимир Путин хочет видеть Украину «успешной». О желании российского лидера рассказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Россия хочет видеть Украину успешной. Это может показаться странным, но Путин был очень искренним в том, чтобы Украина была успешной», — сообщил он.

По его словам, РФ также готова оказать помощь в восстановлении Украины. Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость», подчеркнул Трамп.

Ранее президент США назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом.

