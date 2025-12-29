Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.
Трамп предупредил, что в ближайшие месяцы Украина может лишиться новых территорий, поэтому «лучше заключить сделку сейчас».
Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.