01:03, 29 декабря 2025

Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

Трамп заявил, что предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Трамп предупредил, что в ближайшие месяцы Украина может лишиться новых территорий, поэтому «лучше заключить сделку сейчас».

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.

