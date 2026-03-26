Рабочие нашли человеческие кости во время ремонта дома

В США во время ремонта нашли человеческие кости неизвестного происхождения

В городе Колумбия американского штата Южная Каролина во время ремонта дома нашли две старые человеческие кости и останки животных. Об этом пишет People.

Находку сделали рабочие. Сначала предполагалось, что кости могут быть связаны с нераскрытым делом о пропаже человека. Однако судмедэксперты не смогли сопоставить их с образцами из актуальной базы данных.

Позже стало известно, что костям может быть несколько сотен лет. Один из участников расследования Уильям Стивенс рассказал, что останки могут происходить из другой страны. Следователи планируют установить происхождение костей и при необходимости вернуть их на родину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина купил дом и обнаружил там человеческие останки. Пока полиция не раскрыла их тайну.