Мужчина купил дом и сделал страшную находку

В США мужчина купил дом и обнаружил в нем труп

В американском штате Мичиган мужчина купил дом и обнаружил там человеческие останки. Об этом сообщает телеканал WDIV-TV.

Страшную находку в новоприобретенном доме сделал житель населенного пункта Форсет-Тауншип в округе Дженеси. Осматривая дом 18 марта, американец обнаружил там нечто, что принял за человеческие останки, и немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, включая детективов и сотрудников кинологического отделения, осмотрели придомовую территорию и подтвердили, что там действительно находятся останки.

Откуда возле дома останки, пока неизвестно. Расследование продолжается. В офисе шерифа заявили, что по этому делу пока нет подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина расправился с женой и закопал ее в саду. После этого он стал вести переписку от имени супруги, чтобы запутать следствие.