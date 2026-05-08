Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

Reuters: Из‑за конфликта на Ближнем Востоке Toyota потеряет 4,3 млрд долларов

Японский автоконцерн Toyota сообщил, что ближневосточный конфликт обойдется ему примерно в 4,3 миллиарда долларов в текущем финансовом году, пишет Reuters.

Крупнейший в мире автопроизводитель распространил информацию о падении квартальной операционной прибыли почти на 50 процентов — до 569,4 миллиарда иен. Годом ранее аналогичный показатель составлял 1,1 триллиона иен. В только что начавшемся финансовом году Toyota ожидает снижения годовой прибыли на пятую часть, несмотря на резко выросший спрос на гибридные автомобили.

Основной удар — 670 миллиардов иен (те самые 4,3 миллиарда долларов) — придется на подорожание материалов, оставшаяся часть будет связана с задержками поставок и сокращением объемов продаж. Ситуацию усугубляют американские торговые пошлины, которые в прошлом году обошлись японскому производителю в 1,4 триллиона иен.

Ранее стало известно, что с января по апрель 2026 года российский автопарк пополнили 9708 новых автомобилей Toyota. Этот показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года (4929 единиц) на 97 процентов. Японская марка заняла седьмое место в общем зачете продаж, а ее доля на российском рынке достигла 2,5 процента.