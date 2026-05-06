Ушедший из России производитель резко увеличил продажи машин в стране

Аналитик Целиков: Каждый 40-й россиянин купил в 2026 году новую машину Toyota

За период с января по апрель 2026 года российский автопарк пополнили 9708 новых автомобилей Toyota. Этот показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года (4929 единиц) на 97 процентов. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

По информации эксперта, японская марка заняла седьмое место в общем зачете продаж, а ее доля на рынке достигла 2,5 процента. «То есть каждый сороковой покупатель нового автомобиля выбрал Toyota», — пишет Целиков.

Список самых востребованных моделей возглавил кроссовер RAV4. Его доля в сегменте составляет 34,2 процента (3324 проданные единицы). Далее расположились Highlander (3176 машин) и седан Camry (1788).

Абсолютное большинство поставленных в Россию машин производителя (8549 единиц) китайского происхождения. Все эти машины попали в страну по каналам альтернативного импорта. Активнее всего поставки идут через территорию Киргизии.

Ранее стало известно, что Mazda, громко ворвавшаяся в число лидеров российского авторынка в начале 2026 года, заметно сбавила обороты. Благодаря модели CX-5 марка на протяжении девяти недель подряд, с третьей по одиннадцатую, входила в десятку самых продаваемых в стране, временами занимая шестое место рейтинга. Но со второй половины марта ситуация изменилась, продажи начали падать.