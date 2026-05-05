Ушедший из России производитель столкнулся с резким падением продаж машин

Аналитик Целиков: Каждый 50-й россиянин купил в 2026 году новую Mazda CX-5

Японская Mazda, громко ворвавшаяся в число лидеров российского авторынка в начале 2026 года, заметно сбавила обороты. Модель CX-5 идеально вписалась в обновленные условия утилизации, ограниченной мощностью 160 лошадиных сил. Сочетание привлекательной стоимости, репутации марки и достойных характеристик обеспечило кроссоверу высокий спрос. Но все резко изменилось, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Благодаря CX-5 марка на протяжении девяти недель подряд, с третьей по одиннадцатую, входила в десятку самых продаваемых страны, временами занимая шестое место рейтинга. Но со второй половины марта ситуация изменилась, продажи начали падать.

По итогам минувшей недели дилеры смогли поставить на учет лишь 189 новых машин этой марки. С таким результатом Mazda опустилась на 24-е место в еженедельном рейтинге реализации. Mazda обошли Toyota с показателем 548 автомобилей, BMW (225 единиц), Audi (209) и Volkswagen (197).

Несмотря на актуальную ситуацию, итоги за 18 недель года остаются впечатляющими. С начала года россияне приобрели 8175 новых автомобилей Mazda, что гарантирует бренду десятое место среди всех брендов. К слову, Toyota за тот же период реализовала 10122 машины, заняв седьмую позицию.

Более 90 процентов продаж обеспечил кроссовер CX-5 (7411 единиц). Рыночная доля этой модели достигла почти 2 процентов от всего объема реализации новых легковых машин в стране. «То есть каждый 50-й покупатель нового автомобиля в этом году выбрал Mazda CX-5», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что в первом квартале россияне купили 3112 подержанных электрокаров, что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая доля сегмента принадлежит Nissan.