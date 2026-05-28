Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

Ушаков: РФ не передавала послания от Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

Москва не передавала никакого послания от президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в связи с темой ударов по объектам ВПК в Киеве. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Нет, никакого послания не передавалось», — сказал он.

По его словам, Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации в связи с переходом российских Вооруженных сил к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве, однако ответа пока не было.

Он также прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из Киева. «Если вы Каллас верите, то я не знаю», — с иронией отметил он.

Ранее в посольстве США заявили, что американское дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме. В дипмиссии подчеркнули, что в работе посольства нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными.