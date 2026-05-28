Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 28 мая 2026Мир

Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

Ушаков: РФ не передавала послания от Путина Трампу в связи с ударами по Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Москва не передавала никакого послания от президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в связи с темой ударов по объектам ВПК в Киеве. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Нет, никакого послания не передавалось», — сказал он.

По его словам, Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации в связи с переходом российских Вооруженных сил к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве, однако ответа пока не было.

Он также прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из Киева. «Если вы Каллас верите, то я не знаю», — с иронией отметил он.

Ранее в посольстве США заявили, что американское дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме. В дипмиссии подчеркнули, что в работе посольства нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

    Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

    12 человек пострадали в жестком ДТП с участием автобуса в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok