14:33, 28 мая 2026

Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИНОПР Пироговского Университета Агнесса Мелкикян ответила на вопрос, как жить после инфаркта, чтобы избежать повторного приступа. Свои советы она дала в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач призвала даже при нормальном самочувствии ежедневно принимать назначенные лекарства. По словам Меликян, снизить риски также помогает коррекция рациона. «Перенесшим инфаркт людям жесткие диеты не требуются. Наиболее изучена и рекомендована средиземноморская система питания, согласно которой рекомендуется употреблять жирную морскую рыбу не реже двух раз в неделю; оливковое масло первого отжима; овощи и зелень с каждым приемом пищи; нешлифованные крупы, орехи (горсть в день)», — пояснила специалистка.

Также она призвала ограничить потребление поваренной соли, а также трансжиров, красного мяса, сахара и сдобной выпечки. При этом людям после инфаркта необходима дозированная физическая активность. Рекомендована ходьба в спокойном темпе 30-40 минут в день, пять раз в неделю, однако силовыми тренировками заниматься нельзя

Наконец, врач посоветовала после перенесенного инфаркта полностью отказаться от курения. Сигареты, включая электронные и системы нагревания табака, вызывают спазм коронарных артерий, существенно повышают риск повторного приступа, предупредила она.

Ранее стало известно, что для существенного снижения риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может требоваться значительно больше физической активности, чем рекомендуют современные нормы. Ученые установили, что для этого необходимо от 560 до 610 минут активности в неделю.

