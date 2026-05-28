13:25, 28 мая 2026

Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

Владимир Шарапов
Во Владимирской области суд приговорил к трем годам 10 месяцам колонии общего режима организатора подпольных игровых клубов, который работал под видом компьютерного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

11 соучастникам назначено условное лишение свободы на срок от полутора лет до трех лет. Всем 12 осужденным назначены штрафы от 150 до 700 тысяч рублей, а также конфискация денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, житель Рязанской области организовал подпольные игровые клубы в четырех городах. В различные периоды с марта 2017 года по 1 декабря 2023 года остальные члены группы работали операторами, администраторами и техниками, обслуживая оборудование. Игровую деятельность маскировали под оказание услуг аренды компьютерной техники с доступом в интернет: организатор изготавливал фиктивные договоры аренды, трудовые договоры и другие документы от имени «фирм-однодневок». Незаконный доход составил более 66 миллионов рублей.

