Названа неожиданная опасность для батареи смартфона

BGR: Смартфон может перегреться и сломаться из-за прочного чехла

Громоздкие чехлы могут способствовать перегреву смартфона, что ускорит его поломку. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы отметили, что многие пользователи приобретают для своих телефонов прочные чехлы, чтобы надежно защитить устройства от ударов. Журналисты заявили, что многие подобные аксессуары могут мешать нормальной вентиляции девайса, что в итоге приведет к перегреву и поломке гаджета.

Прочные и плотно прилегающие к смартфону чехлы они назвали неожиданной угрозой для устройства. Специалисты объяснили, что центральный и графический процессоры телефона при выполнении ресурсоемких задач сильно нагреваются. Это тепло поступает на корпус и рассеивается. Но прочный чехол может действовать как изолятор, замедляя передачу тепла во внешнюю среду.

При этом авторы BGR успокоили пользователей тем, что все современные телефоны оснащены встроенной термозащитой, которая срабатывает при перегреве устройства. Также смартфон потребляет ресурсы процессора неоднородно, то есть обычно он начинает работать интенсивнее и с выделением большого количества тепла лишь под нагрузкой. «Для людей, которые редко используют свой телефон для ресурсоемких задач — игры, длительная съемка видео, монтаж роликов, влияние чехла на степень нагрева устройства, скорее всего, будет незначительным», — заключили журналисты.

