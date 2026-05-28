Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

Ушаков посоветовал Европе перебирать кандидатов на роль переговорщика с Россией

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал обсуждения в Европе по кандидатуре на роль переговорщика с Россией. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Пусть перебирают», — сказал он.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС не следует поддаваться на якобы попытки Москвы навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть», — сказала дипломат.

До этого сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.