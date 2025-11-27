В сетях рыбака запутался огромный сгусток рвоты кашалота на миллионы долларов

Житель Таиланда выставил на продажу амбру, стоящую миллионы долларов

55-летний офицер Военно-морских сил (ВМС) Таиланда Краисом Нунпрадит выставил на продажу огромный сгусток амбры — редчайшего вещества, часто называемого рвотой кашалота. Об этом сообщает Newsflare.

Нунпрадит утверждает, что сгусток запутался в его рыболовной сети девять лет назад. Он заподозрил, что ему попалась амбра, и показал образцы вещества специалистам из университета принца Сонгкла в таиландском городе Хатъяй. Анализ подтвердил, что его догадка верна.

Сгусток весил 55 килограммов. На черном рынке такое количество амбры может стоить миллионы долларов. Мужчина опасался, что его находка привлечет преступников, поэтому никому о ней не говорил. Все эти годы амбра хранилась у него дома.

Нунпрадит решил продать ценное вещество, когда столкнулся с финансовыми трудностями. Он не желает продавать ее через посредников и готов расстаться с ней всего за миллион батов (2,4 миллиона рублей).

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов и используется в парфюмерии. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.