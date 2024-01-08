Российский чиновник пожелал болезни автору жалобы на него

Глава волгоградского МЧС Любавин пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру. Об этом сообщает «Волгоград онлайн» и другие местные издания.

Издание опубликовало ролик, в котором Любавин выступает на селекторном совещании. Неизвестно, когда видео было снято. На представленных кадрах Любавин говорит, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой указали, «что банк Открытие лоббировал», «что жена работает в банке», «что Любавин преференции получает».

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал чиновник.