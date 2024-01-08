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05:28, 8 января 2024Россия

Российский чиновник пожелал болезни автору жалобы на него

Глава волгоградского МЧС Любавин пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него
Николай Любавин

Николай Любавин. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру. Об этом сообщает «Волгоград онлайн» и другие местные издания.

Издание опубликовало ролик, в котором Любавин выступает на селекторном совещании. Неизвестно, когда видео было снято. На представленных кадрах Любавин говорит, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой указали, «что банк Открытие лоббировал», «что жена работает в банке», «что Любавин преференции получает».

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал чиновник.

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      Марина Совина
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