Дочь Кадырова пожаловалась в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

Айшат Кадырова пожаловалась в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова, вице-премьер республики Айшат Кадырова направила жалобу в региональный минздрав из-за нарушения врачебной этики. Об этом Алханов написал в Telegram-канале.

Алханов подчеркнул, что никто не застрахован от случаев нарушения профессиональной этики, которые встречаются в любой сфере, включая медицинскую. По его мнению, при обращении за помощью к «недобросовестному врачу» существует риск не только для здоровья, но и для репутации.

«С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и вице-премьеру ЧР, уважаемой Айшат Кадыровой, соответствующую жалобу она направила в минздрав ЧР. Поступок врача здесь является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и просто нарушением базовых моральных принципов», — рассказал министр.

Алханов обещал принять необходимые меры против врача, с которым общалась Кадырова, а также против всех, кто будет позорить профессию.

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