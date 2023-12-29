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23:38, 29 декабря 2023Россия

Дочь Кадырова пожаловалась в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

Айшат Кадырова пожаловалась в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики
Айшат Кадырова

Айшат Кадырова. Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова, вице-премьер республики Айшат Кадырова направила жалобу в региональный минздрав из-за нарушения врачебной этики. Об этом Алханов написал в Telegram-канале.

Алханов подчеркнул, что никто не застрахован от случаев нарушения профессиональной этики, которые встречаются в любой сфере, включая медицинскую. По его мнению, при обращении за помощью к «недобросовестному врачу» существует риск не только для здоровья, но и для репутации.

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«С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и вице-премьеру ЧР, уважаемой Айшат Кадыровой, соответствующую жалобу она направила в минздрав ЧР. Поступок врача здесь является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и просто нарушением базовых моральных принципов», — рассказал министр.

Алханов обещал принять необходимые меры против врача, с которым общалась Кадырова, а также против всех, кто будет позорить профессию.

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      Марина Совина
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