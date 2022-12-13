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13:35, 13 декабря 2022Ценности

Пластический хирург показала свои операции в TikTok и лишилась лицензии

Хирург Роксана Граве из США лишилась лицензии за прямые эфиры своих операций в соцсетях

Фото: unsplash

Пластического хирурга Роксану Граве из Пауэлла, США, которая транслировала свои операции в прямом эфире в социальных сетях, лишили лицензии. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач с никнеймом roxyplasticsurgery регулярно показывала кадры в личном TikTok-аккаунте, на которых зрители могли наблюдать процессы проведения хирургических процедур. В связи с этим пациенты подали на Грове иск в суд с жалобами на несоблюдение врачебной этики, а также неоказание должной помощи во время реабилитационного периода.

Одна из клиенток заявила, что через пять дней после проведения бразильской подтяжки ягодиц у доктора Грове она попала в больницу. Причиной этому послужило плохое самочувствие и свободный воздух в брюшной полости, который обнаружили во время обследования в отделении неотложной хирургии. Помимо этого, еще одна пациентка пожаловалась на сильные спазмы и боли в животе после вышеупомянутой операции.

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Кроме того, у одной из женщин после вмешательств не работали должным образом дренажи. По ее словам, это могло привести к скоплению лишней жидкости в организме и его заражению.

Медицинская комиссия вынесла решение запретить Граве заниматься хирургической деятельностью, однако до 17 декабря врач может оспорить это решение.

Ранее в декабре хирург Дмитрий Скворцов перечислил самые популярные пластические операции у россиян в 2022 году. Специалист рассказал, что среди наиболее востребованных оказались маммопластика и нитевой лифтинг — современный метод подтяжки лица.

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Екатерина Ештокина
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