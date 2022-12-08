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13:45, 8 декабря 2022Ценности

Хирург перечислил самые популярные пластические операции у россиян в 2022 году

Хирург Голованев: маммопластика стала самой популярной операцией у россиян в 2022 году

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

Хирург и ведущий специалист по краниопластике (процедура по устранению дефектов черепа — прим. «Ленты.ру») Павел Голованев перечислил самые популярные пластические операции у россиян в 2022 году. Комментарии доктора поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Специалист рассказал, что в текущем году пациенты стали чаще обращаться за процедурами по коррекции внешности, опасаясь возможного роста цен. Среди наиболее востребованных операций оказались маммопластика и нитевой лифтинг — современный метод подтяжки лица.

Кроме того, по словам хирурга, среди молодых людей появился тренд на коррекцию ягодиц — глютеопластику. Ажиотаж был вызван прошлой весной слухами о дефиците имплантатов, сообщил эксперт.

Голованев добавил, что в 2022 году участились случаи обращения пациентов за помощью в устранении хронических заболеваний полости носа из-за последствий коронавируса. Так, ринопластика стала не только способом исправления эстетических проблем, но и необходимостью улучшить свое здоровье, заключил врач.

В ноябре хирург Амжад Аль-Юсеф назвал россиянкам главные тренды в пластической хирургии. По словам эксперта, в настоящее время популярны так называемые закрытые (малоинвазивные — прим. «Ленты.ру») способы оперирования пациента, где главная задача врача — скрыть следы от вмешательства и при этом добиться желаемого эффекта.

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Екатерина Ештокина
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