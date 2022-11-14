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12:45, 14 ноября 2022Ценности

Россиянам назвали главные тренды в пластике

Хирург Амжад Аль-Юсеф: закрытые способы оперирования стали популярными у россиян

Фото: Shutterstock

Хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф назвал россиянкам главные тренды в пластической хирургии. Комментарии доктора на данную тему поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 14 ноября.

Специалист рассказал, что в настоящее время популярны так называемые закрытые (малоинвазивные — прим. «Ленты.ру») способы оперирования пациента, где главная задача хирурга — скрыть следы от вмешательства и при этом создать желаемый эффект. В то же время Аль-Юсеф предупредил, что у данного метода есть минусы. Например, ограничение в проработке более глубоких тканей. Эксперт отметил, что врачи не концентрируются на устранении одной проблемы, которая беспокоит пациента.

Кроме того, по словам собеседника издания, в последнее время мужчины стали чаще обращаться за помощью к пластическим хирургам. Так, среди востребованных операций оказались коррекция нижней челюсти, подбородка и овала лица, а также липосакция и подтяжка всего тела.

В завершение Аль-Юсеф добавил, что изменилась и возрастная категория среди пациентов. Теперь к пластическим манипуляциям прибегают люди более юного возраста, заключил врач.

В октябре хирург Амжад Аль-Юсеф раскрыл россиянкам последствия пластической операции по увеличению груди для здоровья. По словам эксперта, после проведения данной манипуляции остаются шрамы и рубцы, а во время восстановительного периода могут наблюдаться осложнения. Помимо прочего, имеется сложность в диагностике опухолей.

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Мария Винар
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