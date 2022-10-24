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12:21, 24 октября 2022Ценности

Россиянкам раскрыли последствия пластики груди для здоровья

Хирург Амжад Аль-Юсеф предупредил, что после пластики груди остаются шрамы и рубцы

Фото: unsplash

Пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф раскрыл россиянкам последствия пластической операции по увеличению груди для здоровья. Комментарии доктора на данную тему поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 24 октября.

Врач рассказал, что маммопластика — это операция, которая направлена на внешнее изменение молочных желез. В данной процедуре используются ипланты или применяется собственная жировая ткань пациентки. Также к маммопластике относятся и все виды подтяжек груди, уточняет Аль-Юсеф.

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По словам эксперта, после проведения данной манипуляции остаются шрамы и рубцы, а во время восстановительного периода могут наблюдаться осложнения. Помимо прочего, имеется сложность в диагностике опухолей. «Сами импланты безопасны для их обладательницы, однако их наличие может усложнять проведение маммографии и диагностики патологий груди», — пояснил собеседник издания и уточнил, что маммопластика может привести к отказу от кормления ребенка грудью.

В то же время Аль-Юсеф привел аргументы в пользу маммопластики. Так, к ним относятся улучшение внешнего вида груди после периода лактации и беременности. Вдобавок данная операция помогает некоторым женщинам справиться с комплексами, связанные с недовольством своих природных пропорций и асимметрией молочных желез. Кроме того, маммопластика стимулирует пациенток чаще обращаться к маммологу с целью проверки состояния здоровья. «Новая грудь требует обязательное прохождение маммографии раз в полгода, позволяющее контролировать появление кист и опухолей», — отметил специалист.

В сентябре хирург Амжад Аль-Юсеф предупредил россиянок о дефиците имплантов для ягодиц. Согласно материалу, сегодня популярными пластическими операциями являются маммопластика (коррекция формы и объема груди) и глютеопластика — хирургическое вмешательство для коррекции формы и увеличения ягодиц. По словам врача, для последней процедуры найти импланты в России практически невозможно из-за введенных санкций.

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Мария Винар
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