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Россиянок предупредили о дефиците имплантов для ягодиц

Пластический хирург Аль-Юсеф: найти импланты для ягодиц в России невозможно из-за санкций

Фото: unsplash

Пластический и челюстной-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф предупредил россиянок о дефиците имплантов для ягодиц. Соотвествующий комментарий эксперта публикует издание KP.RU.

Согласно материалу, на сегодняшний день популярными пластическими операциями являются маммопластика (коррекция формы и объема груди) и глютеопластика — хирургическое вмешательство для коррекции формы и увеличения ягодиц. По словам врача, для последней процедуры найти импланты в России практически невозможно из-за введенных санкций. «Из-за сложных логистических цепочек и отказа компаний работать с российским рынком заказы от клиник не принимаются», — объяснил Амжад Аль-Юсеф.

В то же время отмечается, что иногда для увеличения ягодиц хирурги рекомендуют присмотреться к липолифтингу, где используется собственный жир пациента. «Зачастую полученный жир используется для увеличения ягодичной области, сейчас это особенно актуально из-за отсутствия ягодичных имплантов», — заключил собеседник издания.

В апреле пластический хирург Георгий Чемянов предрек дефицит имплантатов для увеличения груди в российских клиниках. По мнению эксперта, данная ситуация может сложиться вследствие того, что используемые для коррекции бюста силиконовые наполнители не производятся в России. Кроме того, врач отметил, что в таком случае пластическая хирургия вернется к уровню развития начала 2000-х годов.

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Мария Винар
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