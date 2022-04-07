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Российский хирург предрек дефицит имплантатов для увеличения груди

Хирург Георгий Чемянов предрек дефицит грудных имплантатов в российских клиниках

Фото: Jorge Silva / Reuters

Пластический хирург Георгий Чемянов предрек дефицит имплантатов для увеличения груди в российских клиниках. Комментарий специалиста приводит издание «Газета.Ru».

По мнению эксперта, данная ситуация может сложиться вследствие того, что используемые для коррекции бюста силиконовые наполнители не производятся в России. «Нас ждет определенный дефицит имплантатов, их ходовых размеров. Перед хирургом будет стоять задача уже не просто выбрать из сотни различных изделий, а выбрать подходящее из того, что есть», — пояснил врач и посетовал, что в таком случае пластическая хирургия вернется к уровню развития начала 2000-х годов.

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При этом Чемянов отметил, что на данный момент в отечественных клиниках используются изделия, производимые в США, Китае и Южной Корее. Кроме того, по словам медика, нет прямого запрета на их поставку. Однако на ассортимент имплантатов могут негативно повлиять логистические проблемы.

В марте генеральный директор группы медицинских центров качества жизни Наталья Гольтякова предупредила россиян о риске распространения фейковых филлеров и их страшных побочных эффектах. Гольтякова отметила, что увеличение количества поддельных косметологических препаратов возможно в связи с уходом с отечественного рынка западных поставщиков на фоне ситуации с Украиной. «Чего надо опасаться в сложившейся ситуации, так это роста серого рынка препаратов. Здесь можно провести аналогию с фейковыми брендами сумок. Только сумку вы носите в руках, а поддельный препарат попадает в лицо», — пояснила она.

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Алина Гостева
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