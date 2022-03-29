Россиян предупредили о фейковых филлерах и страшных побочных эффектах

Россиян предупредили о риске распространения фейковых филлеров и побочных эффектах

Генеральный директор группы медицинских центров качества жизни Наталья Гольтякова предупредила россиян о риске распространения фейковых филлеров и их страшных побочных эффектах. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru».

Гольтякова отметила, что увеличение количества поддельных косметологических препаратов возможно в связи с уходом с отечественного рынка западных поставщиков на фоне ситуации с Украиной. «Чего надо опасаться в сложившейся ситуации, так это роста серого рынка препаратов. Здесь можно провести аналогию с фейковыми брендами сумок. Только сумку вы носите в руках, а поддельный препарат попадает в лицо», — пояснила она.

По словам специалиста, главная опасность инъекций нелицензионных средств заключается в последствиях их применения, среди которых некроз, длительная отечность и деформация тканей. При этом подобные побочные эффекты могут проявляться не сразу, добавила эксперт.

Ранее в марте пластический хирург, косметолог Сельби Пенаева посулила россиянам замену дорогостоящих филлеров собственной жировой тканью. На фоне подорожания косметологических процедур возможен рост популярности альтернативных способов коррекции внешности, отметила она. Так, по словам врача, применяемый уже более пяти лет липофилинг (методика, при которой медик удаляет нежелательную жировую ткань из одной части тела и вводит ее в другую) может заменить инъекции филлеров.