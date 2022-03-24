Россиянам посулили собственный жир вместо филлеров

Косметолог Сельби Пенаева предсказала россиянам замену дорогих филлеров собственным жиром

Пластический хирург, косметолог Сельби Пенаева посулила россиянам замену дорогостоящих филлеров собственной жировой тканью. Интервью со специалисткой приводит «Газета.Ru».

На фоне подорожания косметологических процедур возможен рост популярности альтернативных способов коррекции внешности, отметила собеседница издания. Так, по словам врача, применяемый уже более пяти лет липофилинг (методика, при которой медик удаляет нежелательную жировую ткань из одной части тела и вводит ее в другую) может заменить инъекции филлеров.

При этом если ранее данный метод представлял собой полноценную операцию с последующей реабилитацией, то в настоящее время процедура осуществляется посредством небольшого прокола. «В отличие от синтетических филлеров, собственный жир в качестве материала не вызывает отеков, и результаты можно увидеть намного быстрее», — объяснила Пенаева.

Кроме того, по мнению пластического хирурга, в качестве замены инъекций ботулотоксина может выступить так называемый вечный ботокс. «В то время как уколы необходимо делать каждые полгода, чтобы поддерживать результат, эффект от этой процедуры сохраняется от одного года до пяти лет», — уточнила врач.

Также Пенаева отметила, что большинство зарубежных компаний, поставляющих ботулотоксины и филлеры, в данный момент продолжают сотрудничество с российским рынком. Однако в то же время неизвестно, сколько оно продлится, подчеркнула специалист.

Ранее в марте аналитик индустрии красоты Елена Москвичева раскрыла судьбу индустрии красоты в России после исчезновения ботокса с рынка. По словам специалистки, в связи с приостановкой поставок ботокса и филлеров американской фармацевтической компанией AbbVie будет наблюдаться исчезновение данных косметологических средств из российских клиник. При этом Москвичева отметила, что на смену им придут отечественные аналоги и препараты местного производства.