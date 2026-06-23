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13:31, 23 июня 2026Моя страна

«Полуторку» из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

Картину из 10 тысяч свечей с изображением советского грузовика создали в Нижнем Новгороде
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: страница «Волонтеры Победы. Нижегородская область» во Вконтакте

В Нижнем Новгороде создали картину из 10 тысяч свечей с изображением знаменитого советского грузовика ГАЗ-АА, получившего название «полуторка» за грузоподъемность в 1,5 тонны. Материал публикует РИА Новости.

Огненный рисунок легендарной машины зажгли в Парке Победы. Отмечается, что волонтеры собрали инсталляцию в память о событиях времен Великой Отечественной войны, участвуя в международной акции «Огненные картины войны».

«Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые на фронте и в тылу ковали нашу победу. Вечная им память», — высказался депутат Госдумы Вадим Булавинов.

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Отмечается, что в акции приняли участие более сотни человек, среди которых были школьники, студенты, волонтеры Победы, курсанты.

22 июня отмечалось, что «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» провели акции памяти в 62 странах. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что сохранение исторической памяти сегодня объединяет людей в России и далеко за ее пределами.

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