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13:27, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров высказался об эвакуации иностранных дипломатов из Киева

Лавров: Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остается в силе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остается в силе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что все заявления из стран ЕС сводятся к требованию о капитуляции Москвы. Министр подчеркнул, что именно в этом была суть заявления Франции, Германии и Великобритании после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня.

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