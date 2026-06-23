Лавров высказался об эвакуации иностранных дипломатов из Киева

Лавров: Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остается в силе

Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остается в силе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что все заявления из стран ЕС сводятся к требованию о капитуляции Москвы. Министр подчеркнул, что именно в этом была суть заявления Франции, Германии и Великобритании после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня.