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13:32, 23 июня 2026Наука и техника

Российскую «Герань» назвали произведением искусства

Эксперт Кузякин: Дрон «Герань» — произведение инженерного искусства
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские дроны-камикадзе семейства «Герань» являются произведением инженерного искусства. Преимущества изделия назвал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Он допустил, что в будущем «Герани» будут стоять на постаментах, как пилотируемые самолеты. «"Герань" — это действительно произведение инженерного искусства. Это настолько универсальная и многогранная техника, что охарактеризовать, в чем ее сила, — очень неблагодарное занятие», — сказал эксперт.

Базовая «Герань-2» с двигателем внутреннего сгорания построена по схеме «бесхвостка». Аппарат атакует цели по заранее заложенным координатам. Беспилотники снаряжают осколочно-фугасными и термобарическими боевыми частями. Также существуют модификации с камерой и радиомодемом, которые летают под управлением оператора.

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В мае Telegram-канал «Военная хроника» писал, что российские «Герани» научили совершать маневры для защиты от средств противовоздушной обороны.

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